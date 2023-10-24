شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الخطة بالنواب: "قمة القاهرة - السلام" عكست دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انعقاد قمة "القاهرة – السلام" بحضور عدد من زعماء وقادة العالم من أجل القضية الفلسطينية، عكس دور مصر المحورى الهام فى المنطقة، لافتة إلى أن القمة أرجعت فكرة تجمع كافة الأطراف على طاولة المناقشات لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار ونزيف الدم.

وأكدت "مطر" أن مصر منذ اندلاع الأزمة، والرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتصالات مستمرة من أجل العمل على ادخال كل المعونات المقدمة من مصر وكافة الدول المؤيدة للدولة الفلسطينية، مشيدة بكلمة الرئيس السيسى خلال القمة، مؤكدة أنها جاءت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصرى تجاه عدوان الاحتلال، حيث حمل الرئيس العالم مسئولية ما يحدث وهو ما يتطلب تضافرًا دوليا لوضع حد له.

وكانت شاحنات المساعدات الإنسانية، قد بدأت فى الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى مع مصر، حيث تضمنت الشاحنات، 20 شاحنة تحمل لافتات الهلال الأحمر المصرى محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية من المواد الغذائية، ومن المقرر – وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية - أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيع تلك الشاحنات.