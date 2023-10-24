وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة صور، في زيارة مفاجئة الى الجنوب. وكان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول ميقاتي الى مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.