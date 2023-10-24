في صحف اليوم: قلق غربي من الوضع على الحدود وارتفاع منسوب التواصل بين "حزب الله" وجنبلاط

في ظلّ حالة عدم اليقين حول ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على غزة ستبقى محصورة على نطاق القطاع، أم أنّها ستتوسع لتشمل لبنان، شَبّه مصدر أمني مسؤول، في حديث لصحيفة "الجمهوريّة"، الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية بـ"التوتر فوق الجمر".

وعما اذا كان يتوقع تفجيرا واسعا في الجنوب، أوضح أنّ "تطورات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، او بمعنى أدق تحضيرات جيش العدو لعملية برية في القطاع، هي التي تحدّد إشعال فتيل التفجير او اطفائه. ولكن حتى الآن، يبدو ان اسرائيل ما زالت في حال تخبّط ازاء هذه العملية، وهو ما يعكسه الاعلام الاسرائيلي بوضوح وحديثه تارة عن إنهاء تلك التحضيرات، وتارة اخرى عن خلاف حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجيش الاسرائيلي على خلفية هذه العملية"، مشيرًا إلى أنّ "آخر الذرائع ما كشفته اذاعة الجيش الاسرائيلي، بأنّ اسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري الى غزة حتى وصول قوات اميركية اضافية".

وركّز المصدر على أنّ "امام هذا التخبط، يبدو ان اسرائيل تعوض عن ذلك بتكثيف غاراتها التدميريّة لقطاع غزة، امّا الجبهة الجنوبية فتبدو انها شديدة الهشاشة، ولكن رغم التوتر الشديد الذي يسودهاـ لا توجد اي مؤشرات الآن الى تفاقم الامور بشكل واسع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان؛ ولكن الوضع بصورته الحالية خلاصته انّ ما يحري من عمليات عسكرية وقصف ما زال تحت سقف قواعد الاشتباك الجديدة. وهذا السقف قد يشهد ارتفاعا في بعض الاحيان، كما قد يشهد انخفاضا في احيان اخرى".

ولفت إلى أنّ "اتّساع رقعة العمليات العسكرية يبدو انه عدّل في ما كانت تسمى قواعد الإشتباك المعمول بها منذ العام 2006 بين "حزب الله" وجيش العدو الاسرائيلي، التي كانت محصورة فقط بالمناطق غير المحرّرة، فيما العمليات اليومية التي نفّذها "حزب الله" ضد المواقع العسكرية الاسرائيلية على طول الحدود، وكذلك الامر بالنسبة الى القصف الاسرائيلي الذي يتجنّب عمق البلدات الجنوبية واحيائها السكنية، ويتركز على اطراف البلدات وما تسمى المناطق المفتوحة، بما يؤشّر الى ما يبدو انه توسيع غير معلن لمساحة قواعد الاشتباك؛ بحيث باتت شاملة جانبي الحدود الجنوبيّة امتداداً من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا شرقاً الى الناقورة غرباً".

خوف... وحسابات

من جهته، شدّد مصدر سياسي مسؤول، في حديث إلى "الجمهورية"، على أن "على الرغم من الاجواء السائدة، سواء في غزة او على الحدود الجنوبية، فحتى الآن لست ارى ان العملية البرية التي تحدثت عنها اسرائيل ضد قطاع غزة مُيسّرة، ولو انها كانت كذلك لما تأخرت لحظة".

وبيّن "انني حتى الآن، لست ارى تدحرجا خطيرا للوضع على الحدود، فبتقديري انّ الهواجس المانعة للتدهور ما زالت موجودة بقوة، اولها الخوف الذي يعتري جميع الجهات من الحرب الواسعة، وثانيها الحسابات. فالاميركيون وكما هو واضح يشجعون اسرائيل في حربها الانتقامية ضد "حماس"، وفي الوقت ذاته يسعون جهدهم لعدم توسيع هذه الحرب، بدليل تحذيراتهم المتتالية لـ"حزب الله" من فتح الجبهة، وكذلك بمحاولة مغازلة ايران والقول بعدم وجود دليل على وقوفها خلف هجوم "حماس"، او خلف العمليات التي تشنّ ضد الاميركيين في العراق. فالاميركيون يعرفون مسبقاً وقبل غيرهم، أيّ نتائج ستؤدي اليها أيّ حرب تقع، وتؤذي جميع جهاتها من دون استثناء".

وأشار المصدر عينه إلى أنّ "الدول الاوروبية ورغم تغطيتها لحرب اسرائيل على غزة، فهي قلقة جدا من الحرب بل لا تريدها، ذلك ان اوروبا قريبة من الشرق الاوسط، ودولها قد تكون الاكثر تأثراً بما قد ينتج عن هذه الحرب من سلبيات ومخاطر على مصالحها في المنطقة، وكذلك مما قد تحرّكه تلك الحرب من هجرة واسعة وكثيفة اليها، وهذه الهجرة قد تكون عاملا قويا في تسلل ما تعتبره الدول الاوروبية الارهاب اليها".

وذكر أنّ "ثالث هذه الهواجس، هو ميزان الربح والخسارة لدى جهات الحرب المفترضة، والاكلاف الصعبة التي سيدفعها مَن راهن على ربح هذه الحرب فخسرها، حيث سيتسحيل عليه في حال خسارة الحرب، حتى اعادة ترميم نفسه".

قلق غربي

من جهتها، اعتبرت مصادر دبلوماسية غربية، في حديث إلى "الجمهورية"، أنّ "الوضع على حدود لبنان الجنوبية لا يبعث على الاطمئنان، ونلاحظ تكثيفا للعمليات العسكرية من قبل "حزب الله"، ومن شأن هذا الامر أن يخلّ بالإستقرار ويخلق وضعا متفجرا، وهو ما نسعى الى تجنّبه".

وكشفت "أنّنا قد أبلغنا القادة اللبنانيين، بأن ليس من مصلحة لبنان ان ينزلق الى حرب، ولمسنا حرصاً لدى رئيس الحكومة اللبنانية في هذا الاتجاه، وأكد ان جهوداً تُبذل لاحتواء اي امر يتسبّب بمفاقمة التوتر. ولكن ما نراه مِن تعمّد "حزب الله" تكثيف الأعمال العسكرية، يثير القلق البالغ لدينا".

فرنسا تهدّد وأميركا تريد الهدوء!

أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "بعيداً من الدور الفرنسي السلبي في تغطية العدوان الصهيوني على غزة، والأسلوب الذي اتّبعته باريس بتهديد اللبنانيين فيما لو قرّر "حزب الله" الانخراط في الحرب، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة على تواصل مع مسؤولين في السفارة الأميركية، إنّ المسؤولين الأميركيين يظهرون اهتماماً بالغاً بأي رسالة تصل من المسؤولين اللبنانيين أو قوات الطوارئ الدولية في الجنوب تتعلق بالوضع في الميدان، ويسارعون إلى لملمة الوضع والضغط على إسرائيل لعدم توجيه ضربات قوية يذهب ضحيتَها مدنيون، ليس من باب الحرص على حياتهم، ولكن حتى لا يؤدي ذلك إلى رد فعل كبير من الحزب".

ولفتت المصادر إلى أنّ "كل التهويل الأميركي والتهديد بالدخول في الصراع في حال قرّر "حزب الله" فتح الجبهة على مصراعيها، لا يتطابق مع العمل الدبلوماسي الأميركي، الذي يستهدف عدم إثارة غضب الحزب كي لا تتورّط الإدارة الأميركية في حرب لا تريدها".

وركّزت على أنّ "المسؤولين الأميركيين ومن ضمنهم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، يحرصون على نقل وقائع الميدان في الداخل اللبناني وما يجري على الحدود بدقّة شديدة لضبط الحدود، وإبقاء الأمور تحت السيطرة وضمن قواعد الاشتباك".

التنسيق بين حزب الله وجنبلاط

أوضحت "الأخبار" أنّ "بعدَ الموقف الذي أطلقه النائب السابق وليد جنبلاط من العدوان الصهيوني على غزة، وتأكيده أكثر من مرة أن "الحزب سيقف إلى جانب المقاومة وأهل الجنوب في حال اعتدت إسرائيل عليهم"، مع التشديد على حزب الله بـ"عدم إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي وتوريط لبنان في حرب كبرى"، ارتفع منسوب التواصل بين الحزبين في الآونة الأخيرة، وقد بعث "حزب الله" رسالة شكر إلى جنبلاط بسبب مواقفه، ولا سيما في ما يتعلق بفتح البيوت والمناطق أمام النازحين في حال اندلاع حرب".

وبيّنت مصادر مطّلعة أن "التواصل لا يقتصر على التشاور في أمور تخصّ الميدان على الحدود، إنما هناك أيضاً تنسيق في ما يتعلق ببعض التطورات على الساحة الداخلية"، مؤكّدةً أن لدى "جنبلاط مخاوف من أن تعمد بعض الجهات الداخلية الى تفجير الوضع، من خلال افتعال أحداث أمنية أو دخول طابور خامس على خط التحركات والتظاهرات بهدف إشعال الفتنة»، ونَقل جنبلاط هذه الهواجس إلى الحزب، ناصحاً بالالتفات جيداً إلى الداخل، والتنبّه لما يمكن أن تقوم به جهات سياسية على عداء معه".