بايدن اكد خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

اشار البيت الأبيض الى إن الرئيس الأميركي جو بايدن، شدد على ضرورة "استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس".
وافت الى "إن بايدن رحب أيضا بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة في وقت سابق من الاثنين"، مؤكدا "التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس".
وأفاد بأنه "أطلع نتانياهو على الدعم الأميركي لإسرائيل والجهود المستمرة للردع الإقليمي، بما في ذلك عمليات الانتشار العسكري الأميركي الجديدة".
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