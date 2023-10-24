انت الان تتابع خبر ريال مدريد يتلقى نبأ مفجعاً بإصابة أحد نجومه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال الجلسة التدريبية اشتكى الفرنسي (إدواردو كامافينجا) من إصابة وغادر أرضية الملعب نحو غرفة تبديل الملابس، برفقة اثنين من أطباء النادي، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن أي تفاصيل عن الإصابة أو مدى خطورتها.



وينتظر ريال مدريد مواجهة من العيار الثقيل السبت المقبل، ضد الغريم التقليدي برشلونة ، في قمة منافسات الجولة الـ(11) من الليجا.

ورغم تعثر ريال مدريد بالتعادل في مواجهة إشبيلية الأخيرة، إلا أنه يحافظ على صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد (25) نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الغريم التقليدي.