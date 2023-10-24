انت الان تتابع خبر "نشعر بقلق عميق".. أمريكا توجه اتهاماً لإيران بشأن ضرب قواعدها بالعراق وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن هناك تصاعدا في مثل هذه الهجمات خلال الأسبوع الماضي، وخاصة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لمصالحها في المنطقة "بالمضي دون منازع".وذكر أن الولايات المتحدة تعتقد أن "هذه الجماعات تحظى بدعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والحكومة الإيرانية، التي تواصل أيضًا دعم جماعتي حماس وحزب الله".

وأضاف: "نعلم أن إيران تراقب هذه الأحداث عن كثب، وفي بعض الحالات، تسهل بشكل فعال هذه الهجمات وتحفز الآخرين الذين قد يرغبون في استغلال الصراع لمصلحتهم أو لمصلحتهم".

وقد حدثت زيادة في الهجمات على القوات الأمريكية منذ اشتداد الصراع في إسرائيل يوم 7 أكتوبر عندما هاجم مسلحون من حركة حماس الفلسطينية جنوب إسرائيل.

وقال كيربي: "نشعر بقلق عميق إزاء احتمال حدوث أي تصعيد كبير لهذه الهجمات في الأيام المقبلة".

وأرسل بايدن قوة بحرية إلى الشرق الأوسط في الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك حاملتي طائرات وسفن حربية أخرى ونحو 2000 من مشاة البحرية.

وقال كيربي: "نعلم أن هدف إيران هو الحفاظ على مستوى معين من الإنكار هنا، لكننا لن نسمح لهم بذلك".

وأضاف "كما أننا لن نسمح لأي تهديد لمصالحنا في المنطقة أن يمر دون رد".