غزة.. تضرر 181 ألف وحدة سكنية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن "أكثر من 181 ألف وحدة سكنية" تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وقال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب، في مؤتمر صحفي، إن "أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان المستمر، منها أكثر من 20 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن".



وأوضح معروف أن "72 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق بها الضرر الكبير".



وقال: "استمر الاحتلال في استهداف شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وأخرج عددا منها عن الخدمة، في حين يواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 177 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 32 مدرسة خرجت عن الخدمة".



وأضاف: "يواصل الاحتلال تعمّد استهدافه تجمعات المواطنين وتدميره للبيوت فوق رؤوس ساكنيها، واستهدافه للكنائس والمساجد حيث تضرر كليا 32 مسجداً، و3 كنائس تضررت بشكل بليغ".



من جانبه قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، بمؤتمر صحفي، إن "أكثر من 80 بالمئة من القنابل التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه هي قنابل أمريكية الصنع".



وذكر البزم أن "الكثافة النارية المستخدمة حالياً من طائرات الاحتلال وآلة حربه لم يسبق لها مثيل في قطاع غزة".



وتابع: "يستخدم الاحتلال قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة لتدمير التحصينات في المناطق الجبلية، وهي لا تتناسب مع طبيعة المنازل السكنية في غزة، ما يؤدي لتدمير منازل عدة في الغارة الواحدة، ووقوع أكبر عدد من الضحايا وصعوبة استخراجهم من تحت الأنقاض".



ولليوم السابع عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع، إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.



الأناضول

