"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة.. أمطار رعدية بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، تكون لطيف في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت، وجود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى وجود، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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