شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصحفيين العرب لليوم السابع: قمة القاهرة للسلام رسالة واضحة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب أن قمة القاهرة للسلام التي عقدت بجمهورية مصر العربية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة جدا وجاء في وقت في غاية الأهمية وبالغ الخطورة، مضيفا أن الرئيس السيسى كان سباق لجمع شمل العرب أولا وشمل الآخرين ليعرفوا الحقيقة خصوصا الذين شاركوا في المؤتمر من الدول الغربية والآسيوية ودول عديدة.

وأضاف مؤيد اللامى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القمة كانت رسالة واضحة للعالم بأن العرب توحدوا مجددا خلف جمهورية مصر العربية أو من خلالها باتجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإنسانية، مشيرا الى أن مصر تلعب دورا كبيرا على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، ولها دور فاعل في المساهمة بإنهاء الأزمات بالمنطقة العربية وإعادة الاستقرار لها.

وذكر الكاتب الصحفى مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن فتح معبر رفح انتصار عظيم وتتوييج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.