شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تعقد مؤتمرا للحديث عن موقف مصر ومساعيها بشأن الوضع الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بمدينة نصر، مؤتمرا صحفيا لممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية. ومن المقرر أن يوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل مع القضايا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز