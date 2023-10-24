أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، انه "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة".
وشدد ماكرون على ان "الهدف الأول اليوم هو إطلاق جميع الرهائن دون تمييز"، معتبرا ان "الاعتداء على إسرائيل في7 تشرين الاول شكل صدمة لفرنسا وللعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون التقى الرئيس الاسرائيلي: سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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