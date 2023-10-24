أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 14000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر الغاز 2000 ليرة لبنانية. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: - بنزين 95 أوكتان: 1586.000 ليرة لبنانية - بنزين 98 أوكتان: 1626.000 ليرة لبنانية - المازوت:1693.000 ليرة لبنانية - الغاز: 968.000 ليرة لبنانية

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض سعر صفيحتي البنزين 11000 ليرة والمازوت 14000 ليرة والغاز 2000 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.