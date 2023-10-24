أمير قطر: لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءًا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل

أشار أمير قطر تميم بن حمد، تعليقًا على التطورات في قطاع غزّة، إلى "أننا لا نقبل الكيل بمكيالين والتصرف كأن حياة الأطفال لا تحسب".

ولفت إلى أنّه "لا يجوز استمرار تجاهل وقائع الاحتلال والحصار والاستيطان"، موضحًا "أننا دُعاة سلام ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية"، مؤكدًا أنّ "ما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية".

وشدد تميم على "أننا نقول كفى ولا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءًا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل"، داعيًا إلى "وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم"، كما دعا إلى "وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود وحقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية".