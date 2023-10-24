"أوجيرو": عطل في سنترال الشياح أدى إلى توقف خدماتنا في عدد من المناطق

أفادت هيئة "أوجيرو" بأنّ "عطلا طرأ على سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

وأكدت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ فرقها تعمل على "إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".