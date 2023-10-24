ماكرون أعلن من تل أبيب مقتل 30 فرنسيًا في 7 تشرين الاول: متضامنون مع إسرائيل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تل أبيب، "تضامن فرنسا مع إسرائيل"، وشدد على أن "البلدين يجمعهما حداد بعد الهجوم الدموي الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول الحالي".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ماكرون الى انه "يجمعنا الحداد مع إسرائيل. قتل 30 من مواطنينا في 7 تشرين الأول وما زال تسعة آخرون في عداد المفقودين أو محتجزين رهائن. في تل أبيب، أعربت مع عائلاتهم عن تضامن الأمة".