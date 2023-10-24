ذكر الناطق العسكري الإسرائيلي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ الجيش "واصل توجيه ضربات قوية لشمال قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّه "على الفلسطينيين مواصلة التوجه إلى الجنوب".
وفي مؤتمر صحفي من تل أبيب، زعم "استهداف خمس مجموعات على الحدود مع لبنان أمس".
ولفت هاغاري، إلى أنّه "أمامنا أسابيع طويلة من العمليات وسنعمل بحسب قرارات المستوى السياسي"، مؤكدًا أنّ "حركة حماس ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ وعلينا ألا نستكين لذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 مجموعات على الحدود مع لبنان أمس وسنعمل بحسب قرارات المستوى السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.