الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 مجموعات على الحدود مع لبنان أمس وسنعمل بحسب قرارات المستوى السياسي

ذكر الناطق العسكري الإسرائيلي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ الجيش "واصل توجيه ضربات قوية لشمال قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّه "على الفلسطينيين مواصلة التوجه إلى الجنوب".

وفي مؤتمر صحفي من تل أبيب، زعم "استهداف خمس مجموعات على الحدود مع لبنان أمس".

ولفت هاغاري، إلى أنّه "أمامنا أسابيع طويلة من العمليات وسنعمل بحسب قرارات المستوى السياسي"، مؤكدًا أنّ "حركة حماس ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ وعلينا ألا نستكين لذلك".