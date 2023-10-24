الرئيس الإسرائيلي خلال لقائه ماكرون: إذا جرّنا حزب الله للحرب فإن لبنان سيدفع الثمن

ادّعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه "إذا جرنا حزب الله للحرب فإن لبنان سيدفع الثمن". ولفت إلى أنّ تل أبيب "تطالب بإطلاق سراح كل الرهائن والمخطوفين". وفي وقت سابق من اليوم، وصل ماكرون إلى تل أبيب في زيارة يُظهر فيها الدعم لإسرائيل من أجل القضاء على حركة "حماس"، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزّة، حيث وصل عدد القتلى فيه إلى 5087 وعدد الجرحى 15273، في آخر حصيلة من وزارة الصحة في القطاع.

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