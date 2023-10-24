"الجريدة" الكويتية: إيران تضغط على الضفة والأسد لخوض الحرب بدلًا من "حزب الله"

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتيّة، عن مصدر في مكتب المرشد ال​إيران​ي الأعلى ​علي خامنئي​، تأكيده أن "المرشد تلقى تقريراً من قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري اللواء ​إسماعيل قاآني​، الذي يدير غرفة عمليات المحور الإيراني في الحرب الدائرة بين ​إسرائيل​ وحركة "حماس"، حول الأوضاع الميدانية في المواجهة ضد تل أبيب والجبهات في العراق و​سوريا​ و​لبنان​ واليمن، والاستعدادات لاحتمال وقوع حرب واسعة مع إسرائيل والولايات المتحدة".

وكشف المصدر أن "قاآني أكد لخامنئي، أن حلفاء إيران يمارسون ضبط النفس، لمواجهة محاولات إسرائيل توسيع الجبهة وحرف الأنظار عن الضربة التي تلقتها من "حماس"، مشيراً إلى أن "تل أبيب تأمل جر واشنطن إلى الحرب، في حال تدخل "​حزب الله​" فيها وفتح الجبهة اللبنانية بشكل كامل".

وذكر أن "قاآني شدد على ضرورة عدم الوقوع في "الفخ الإسرائيلي"، وما دامت تل أبيب تعد كل قوتها ضد "حزب الله"، فيجب السعي إلى فتح جبهات غير متوقعة، بدلاً من الذهاب إلى ما تريده إسرائيل".

وأشار إلى أن "قاآني حصل على ضوء أخضر من خامنئي، وميزانية مفتوحة من مكتب المرشد لفعل كل ما يلزم لتحريك الجبهة في ​الضفة الغربية​"، لافتاً إلى أن "المرشد حمّل قاآني رسالة للرئيس السوري ​بشار الأسد​، حول ضرورة فتح جبهة الجولان، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأن القوات الموالية لإيران في سوريا والعراق جاهزة لتولي تلك الجبهة دون تدخل الجيش السوري".

كما أوضح المصدر أن "إيران رفضت طلباً ثانياً من الولايات المتحدة لتشكيل لجنة أمنية مشتركة تنسق حول تفادي التصادم في المنطقة"، مبيّنًا أن "واشنطن أبلغت طهران أنها تفادت الرد على الهجمات التي تلقتها من وكلاء إيران في العراق وسوريا في الأيام الماضية، إلا أن على طهران ألا تعتبر أن هذا الأمر سيستمر".