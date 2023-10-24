جعجع عرض مع شيا للتطورات في لبنان والمنطقة

عرض رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في المقرّ العام للحزب في معراب، مع سفيرة الولايات المتّحدة الأميركيّة في ​لبنان​ ​دورثي شيا​ ، للتّطوّرات في لبنان والمنطقة، في حضور المستشار في السّفارة براين بارون، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" الوزير السّابق ريشار قيومجيان، وجوزف جبيلي.

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