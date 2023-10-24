حق إسرائيل في الدفاع عن النفس .. رئيس فرنسا ماكرون يصل إسرائيل لدعمها

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال زيارته إسرائيل يوم الثلاثاء 24 أكتوبر بعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين وهم رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الجمهورية ووزير الدفاع وزعيم المعارضة كما سيلتقي بعائلات الضحايا والرهائن الفرنسيين.

خلال محادثاته في تل ابيب سيؤكد إيمانويل ماكرون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والرد على الهجمات على ان يحترم هذا الرد قوانين الحرب والقوانين الدولية.

الرئيس ماكرون كان استبق الزيارة بسلسلة مشاورات مع القادة العرب في دول المنطقة المعنيين بالوضع.

بحسب مصادر في الرئاسة الفرنسية فان زيارة ماكرون تهدف أولا الى تأكيد الدعم الفرنسي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الأقوى الذي تعرضت له منذ انشائها وهذا الدعم لا لبس فيه ولا تردد .

اما العمل الدبلوماسي الفرنسي فيقوم على التحرك على ثلاثة محاور متوازية :

الامر الأول هو العمل على تحرير الرهائن وهذا الامر بحسب الاليزيه لا يتمكن ان يتم بعمل منفرد من قبل إسرائيل بل بمشاركة جميع المعنيين ومنهم فرنسا وبمشاركة أولئك الذين لهم تأثير على حماس.

الامر الثاني هو ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية في قمة القاهرة وكررته رئيسة الحكومة الفرنسية امام البرلمان الفرنسي الا وهو التوصل الى هدنة إنسانية لإيصال المساعدات ولتسهيل تحرير المحتجزين في غزة والتوصل لاحقا الى وقف للنار لمنع حصول تدهور عام في المنطقة.

فرنسا جددت ادانتها الكاملة لحماس ولأعمالها وهي تؤكد انها ستكون الى جانب إسرائيل في هذه المواجهة لان لباريس رعايا مخطوفون ولأنها تواجه المخاطر نفسها على الأراضي الفرنسية بسبب وجود أفكار متطرفة على غرار أفكار حماس .

المصدر الرئاسي الفرنسي اكد ان لباريس هدف لم تحد عنه وتمسكت به وهو التوصل الى حل الدولتين وهي متمسكة في العمق بوقف العنف الذي تتولى مسؤوليته حماس في اطار عمل يؤدي الى التهدئة والسلام الدائم في الشرق الأوسط وحتى لا يتكرر ما حصل .

الامر الثالث من وراء زيارة ماكرون هو العمل ضمن الأمم المتحدة لمنع حصول مواجهة بين دول الشمال ودول الجنوب وإطلاق عملية دولية تضمن سلامة إسرائيل وإعادة إطلاق مفاوضات من اجل حل عادل ودائم يقوم على حل الدولتين يضمن اقامو دولة فلسطينية قابلة للحياة واشراك دول المنطقة في هذه العملية ضمن تسوية دولية.

المصدر الرئاسي الفرنسي ابدى قلقه الكبير على الوضع في لبنان وقال ان على حزب الله الا يقوم باي مجازفة والا يدخل بتاتا في الصراع الدائر حاليا