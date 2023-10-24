شكرا لقرائتكم خبر عن الصين لإسرائيل: لكلّ الدول الحقّ بالدفاع عن نفسها شرط الالتزام بالقانون الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

أعلنت الصين الثلاثاء، أنّ وزير خارجيتها أكّد لنظيره الإسرائيلي، أنّ «لكلّ الدول» الحقّ في الدفاع عن نفسها، وذلك في أول اتّصال يجري بين الوزيرين منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من أسبوعين.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن الوزير وانغ يي قوله لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين: «إنّ كلّ الدول لديها الحقّ في الدفاع عن النفس»، مشدّداً على أنّه في الوقت نفسه يتعيّن على هذه الدول «الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المدنيين».

وأكّد الوزير الصيني لنظيره الإسرائيلي، أنّ بكين «ستبذل قصارى جهدها» لدعم الجهود «التي تؤدّي إلى السلام».

وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة وقتلت خلاله أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، من الجنود والمستوطنين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

كما اقتاد مقاتلو حماس معهم لدى انسحابهم إلى القطاع 222 شخصاً احتجزوهم رهائن وبينهم أجانب.

ومنذ السابع من أكتوبر تقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل، وفرضت عليه حصاراً مطبقاً، و قُتل جراء القصف أكثر من خمسة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ألفي طفل، بحسب وزارة الصحة.

وإثر الهجوم تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وبدأت تدكّ غزة بالصواريخ والقذائف والقنابل، تمهيداً لشنّ هجوم برّي على القطاع.

ولم تصدر عن الصين إدانة صريحة لهجوم حماس.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، فقد أكّد وانغ لكوهين أنّ «المهمّة الأكثر إلحاحاً الآن هي منع الوضع من التفاقم أكثر ومن أن يؤدّي إلى كارثة إنسانية أكثر خطورة».

كما كرّر الوزير الصيني التأكيد على موقف بلاده القائل إنّ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأكّد الوزير الصيني أنّ بكين «تأمل بصدق في أن يتمّ حلّ القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة على أساس «حلّ الدولتين»، وأن تتمّ معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف بشكل حقيقي ومعمّق».