شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يصل إلى إسرائيل للتعبير عن دعم فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - أ ف ب

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب الثلاثاء، للتعبير عن «تضامن فرنسا الكامل» مع إسرائيل بعد هجوم حركة حماس الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كما ذكرت صحفية من وكالة فرانس برس.

وسيدعو الرئيس الفرنسي إلى «الحفاظ على حياة السكان المدنيين» في غزة أيضاً بينما تشن إسرائيل غارات جوية واسعة هناك منذ السابع من أكتوبر بهدف معلن هو «تدمير» حماس، حسبما ذكر الإليزيه.

وسيدعو خصوصاً إلى «هدنة إنسانية» من أجل السماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار كامل، وخروج الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها من القطاع، كما قال الإليزيه.

وسيلتقي رئيس الدولة الفرنسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ وزعيمي المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد في القدس.

وبعد لقائهما عند الساعة 10,00 سيدلي ماكرون ونتنياهو بتصريح للصحفيين.

وسيلتقي الرئيس الفرنسي في تل أبيب عائلات فرنسيين أو فرنسيين إسرائيليين قتلوا في الهجوم أو تحتجزهم حماس في غزة.

وقتل ثلاثون فرنسياً على الأقل في هجوم حماس - أكبر عدد من القتلى منذ هجوم 14 تموز/يوليو 2016 في نيس (86 قتيلاً) في جنوب فرنسا - وما زال سبعة مفقودين، بينهم رهينة مؤكدة وآخرون قد يكونون محتجزين لدى حماس في غزة.

وقال الإليزيه إن إيمانويل ماكرون ينوي أيضاً «مواصلة التعبئة لتجنب تصعيد خطير في المنطقة»، خصوصاً بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وأضاف أن ماكرون سيقترح أيضاً إعادة إطلاق «عملية سلام حقيقية» من أجل إقامة دولة فلسطينية، مع التزام دول المنطقة في المقابل «بأمن إسرائيل».

ويزور الرئيس الفرنسي إسرائيل بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني.

وكان ماكرون قد أكد أنه سيقوم بهذه الرحلة إذا كان من الممكن أن تكون «مفيدة» للمنطقة.