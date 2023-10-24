شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : موسكو وطهران تعززان العلاقات في أجواء «تسودها الثقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إن روسيا وإيران تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية في أجواء «تسودها الثقة»، وذلك بعد أن استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته لطهران.

وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تليغرام «في أجواء تسودها الثقة كالعادة، ناقش الجانبان القضايا المطروحة على جدول أعمال البلدين بشكل موضوعي مع التركيز على مواصلة بناء شراكة روسية إيرانية متعددة الأوجه على نحو شامل».

وتوجه لافروف إلى طهران بعد وقت قصير من جولة آسيوية شملت الصين وكوريا الشمالية، وناقش مشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

و لم يُكشف سوى القليل من التفاصيل عن المحادثات التي جرت في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وشارك لافروف أيضاً في محادثات إقليمية استضافتها إيران بهدف إحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز، بعد أن استعادت القوات الأذربيجانية الشهر الماضي السيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي وأجبرت آلاف الأرمن على الفرار.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، سعت روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول التي تعتبر تقليدياً متحالفة مع الغرب، متهمة «الغرب المتحد» بمحاولة تفكيكها.