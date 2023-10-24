استشهاد قيادي في "حماس" بسجون الاحتلال بعد أسبوعين من اعتقاله في الضفة الغربية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مساء الإثنين، استشهاد القيادي في الحركة عمر دراغمة بسجون الاحتلال جراء التعذيب.



وأفاد البيان بأن "القيادي عمر دراغمة اعتقل بعد عملية طوفان الأقصى، وما جرى ضده عملية اغتيال"، مشيرة إلى أنه كان "معتقلاً إدارياً في سجن مجدو الصهيوني".



وقالت حركة حماس إنها تحمّل الاحتلال مسؤولية اغتيال دراغمة، مضيفةً في البيان ذاته أنها تعِد الأسرى بـ"الحرية القريبة".



بدورها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية، إن "ما حدث مع القيادي دراغمة هو اغتيال وإعدام عن سبق إصرار، ونحمل العدو الصهيوني مسؤولية هذه الجريمة".



في السياق ذاته، خرجت مسيرات في طوباس بالضفة الغربية بعد الإعلان عن استشهاد القيادي دراغمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهرت مشاهد حشوداً غاضبة تجوب الشوارع؛ احتجاجاً على استشهاده.

(وكالات)

