بايدن: لا وقف لإطلاق النار في غزة حتى تفرج حماس عن الرهائن

دعا الرئيس الأميركي جو بادين، أمس الاثنين، إلى "استمرار تدفق" المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه أكد أيضا أن لا حديث عن هدنة في القطاع حتى تفرج حماس عن الرهائن.

وشدد بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة "استمرار تدفق" المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "رحب أيضا بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة في وقت سابق من الاثنين، وأكد مجددا التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس".

كما أفاد البيت الأبيض بأنه أطلع نتنياهو على "الدعم الأميركي لإسرائيل والجهود المستمرة للردع الإقليمي، بما في ذلك عمليات الانتشار العسكري الأميركي الجديدة".

و أكد بايدن في وقت سابق أنه "لا يمكن الحديث عن أي مباحثات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة".