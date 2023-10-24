الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 46 فلسطينيًا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 46 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ويأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 15 شخصا من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" الجنوبية، و11 آخرين من محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة، من بينهم فتاة، من مدينة القدس المحتلة. ومن بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، جرى اعتقال 11 شخصا.

ومن شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين مُحررين من "قلقيلية" و"سلفيت"، واثنين من مُحافظة "نابلس".

وفي سياق ذي صلة، قالت حركة حماس إن انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي، وهو أول مستشفى يعلن عن توقفه عن العمل في القطاع المحاصر "جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت في بيان "ندعو دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والفوري لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات، ونحذّر من مغبة التهاون في توفير الوقود، والذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات".

وقال تلفزيون فلسطين اليوم الثلاثاء إن عدد قتلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الحالية مع إسرائيل ارتفع إلى 5300. وأشار التلفزيون إلى أن عدد المصابين وصل إلى 18 ألفا.

وأعلنت حماس - التي هاجم مقاتلوها مدنا وبلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر فقتلوا 1400 شخصا وأسروا ما يزيد على 200 - أنها أخلت سبيل امرأتين كلتيهما تجاوز عمرها الثمانين عاما "لأسباب إنسانية". وقال الصليب الأحمر الدولي إنه نقل نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز من مستوطنة نير عوز عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. وقال ناطق باسم حماس "قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانية ومرضية قاهرة".

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