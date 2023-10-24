استشهاد 140 فلسطينيًا على الأقل بقصف إسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اُستشهد ما لا يقل عن 140 شخصًا إزاء القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة ليلا، وفقا لما أعلنت حركة حماس، صباح اليوم، وذلك فيما تستمر الحرب بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية لليوم 18 على التوالي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحماس "أكثر من 140 شهيدا ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت في وقت سابق بمقتل العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وجرح العشرات وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، في غارات إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت فجر الثلاثاء، منازل في مخيم خان يونس، ومنطقة القرارة، وفي رفح، جنوبي القطاع، وفي جباليا البلد شمالي غزة، وبجوار مستشفى شهداء الأقصى، وفي مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 23 قتيلا فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 45 على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس.

كما قتل أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع، بحسب "وفا".

وأكدت الوكالة ارتفاع حصيلة القتلى من الفلسطينيين إلى أكثر من 5087، وإصابة ما يزيد على 15273 مواطنا بجروح مختلفة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.

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