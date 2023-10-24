ماكرون يؤكد تضامن فرنسا مع إسرائيل: "ما حدث لن يُنسى أبدا"

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل للتعبير عن "تضامن فرنسا الكامل" مع قوات الاحتلال، التي تستمر في شن غارات عنيفة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 5 آلاف فلسطيني، نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال، وإصابة نحو 18 ألفا آخرين.

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في القدس. وخلال اللقاء، قال رئيس إسرائيل إن حماس شنت أبشع هجوم في القرن الـ21، مضيفا بالقول: "نريد استعادة جميع الرهائن الموجودين لدى حماس بلا تمييز".

ونوه الرئيس الإسرائيلي إلى أن حزب الله يلعب بالنار، محذرا من أن "لبنان سيدفع الثمن إذا قرر حزب الله الانخراط في الحرب".

فرنسا تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إن "فرنسا ستدعم إسرائيل في حربها ضد الإرهاب"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن: "ما حدث لإسرائيل لن يُنسى أبدا". وأضاف بالقول: "الهدف الأول الآن هو إطلاق سراح جميع الرهائن دون تمييز".

وأكد ماكرون على أن البلدين "يجمعهما حداد" بعد الهجوم الدموي الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. وكتب ماكرون على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "يجمعنا الحداد مع إسرائيل. قتل ثلاثون من مواطنينا في 7 أكتوبر ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين أو محتجزين رهائن. في تل أبيب، أعربت مع عائلاتهم عن تضامن الأمة".

وسيدعو الرئيس الفرنسي إلى "الحفاظ على حياة السكان المدنيين" في غزة أيضا بينما تشن إسرائيل غارات جوية واسعة هناك ردًا على الهجوم بهدف معلن هو "تدمير" حماس، حسبما ذكر الإليزيه.

وسيدعو خصوصا إلى "هدنة إنسانية" من أجل السماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار كامل، وخروج الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها من القطاع، كما قال الإليزيه.

ويزور الرئيس الفرنسي إسرائيل بعد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني.

وكان ماكرون قد أكد أنه سيقوم بهذه الرحلة إذا كان من الممكن أن تكون "مفيدة" للمنطقة.

ويأتي وصول ماكرون بعد زيارات قام بها عدد من قادة دول غربية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من الشهر الجاري، على بلدات إسرائيلية، أوقع نحو 1400 قتيل وعشرات الأسرى.

وردا على ذلك، قامت إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة، منذ ذلك الهجوم، حيث أسفرت الغارات الجوية التي تستهدف مناطق متفرقة من الشمال إلى الجنوب، أكثر من خمسة آلاف قتيل بينهم أكثر من ألفي طفل، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم.

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