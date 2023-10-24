اللواء خير للنشرة: نقوم بالتنسيق مع مجلس الجنوب لدعم مراكز إيواء النازحين في المناطق الحدودية

أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، في حديث لـ"النشرة"، "العمل كخلية نحل كي نكون متأهبين لأي حرب قد تحصل في لبنان، بالتوازي مع الحرب القائمة في فلسطين المحتلة".

وأشار اللواء خير إلى أن "إجتماعاتنا مفتوحة بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يتواصل معنا باستمرار ليكون على بيّنة بما نقوم به ونعدّ له، تحسباً، لأي خطر يتعرّض له لبنان"، لافتاً إلى أن "التهويل بشن حرب على لبنان لن يخيفنا، وأنا مطمئن أن الإتصالات التي يقوم بها ميقاتي ستجنّب لبنان الحرب".

على صعيد متصل، أوضح اللواء خير أننا "نقوم بالتنسيق مع مجلس الجنوب لدعم مراكز إيواء النازحين في المناطق الحدودية"، لافتاً إلى أن "خطتنا معروفة وهي مساعدة كل مراكز الإيواء، بالتنسيق الكامل مع الإدارات الموجودة على الأرض، خصوصاً مجلس الجنوب، ونعمل معه في سدّ كل الثغرات التي لا يستطيع سدّها".

أما بالنسبة لمواقع مراكز الإيواء، أشار إلى أنها في صور ويشرف عليها اتحاد بلديات صور، "كما هناك مراكز في صيدا قيد الإنجاز وكذلك في النبطية وحاصبيا ومرج الزهور وبنت جبيل وحزين"، موضحاً أن وسيلة الإتصال هي عبر البلديات واتحاد البلديات، و"نحن دائماً مستعدون ومتأهبون لخدمة أهلنا، الذين يعانون الكثير بسبب الحرب في غزة وما يحصل في الجنوب".