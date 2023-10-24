رئيس البنك الدولي: الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية

حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، من أنّ "الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث".

واشار في مؤتمر للمستثمرين في السعودية، الى إنّه "يعتقد أن ما حدث مؤخرًا في إسرائيل وغزة، سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة". وأضاف "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".