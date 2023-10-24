واشنطن بوست: خطة لإجلاء 600 ألف أميركي يعيشون في إسرائيل ولبنان

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، إلى أن "600 ألف من مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون في إسرائيل ولبنان، يشكلون مصدر قلق لهم". وذكرت أن "عملية إجلاء هؤلاء تمثل أسوأ سيناريو على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة".

وكشفت الصحيفة أن "إدارة بايدن تستعد لإمكانية أن يكون مئات الآلاف من الأميركيين بحاجة لإجلاء من الشرق الأوسط، في حال عدم احتواء سفك الدماء في غزة"، وفقا لما قاله 4 مسؤولين مطلعين على خطط الطوارئ الخاصة بالحكومة الأميركية.

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن "الأميركيين الذين يعيشون في إسرائيل ولبنان يثيرون قلقا على نحو خاص، وذلك على الرغم من تأكيد المسؤولين أن عملية إجلاء بهذا الحجم تعد أسوأ السيناريوهات، في حين أن الاحتمالات الأخرى تبدو أكثر ترجيحا، وقال أحدهم: "من غير المسؤول ألا تكون هناك خطة لكل شيء".