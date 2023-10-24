بوليتيكو: إسرائيل تتلاعب بإحداثيات نظام الـ"GPS" للتشويش على صواريخ حزب الله ما يعرض الطائرات التجارية للخطر

أفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي، بأن إسرائيل تحاول التشويش على صواريخ "حزب الله"، عبر التلاعب بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي المعروف باسم "GPS"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعرض حياة الإسرائيليين والطائرات التجارية للخطر.

وأوضح الموقع الأميركي أن إسرائيل تشوش على نظام GPS في معظم مجالها الجوي شمالا لحماية نفسها من صواريخ "حزب الله"، مستنداً إلى مجموعة من الباحثين في جامعة تكساس الأميركية، الذين تتبعوا إشارات هذا النظام في المنطقة لسنوات، حيث لاحظ هؤلاء ظهور نمط غريب في النظام، بعدما شنت حركة "حماس" هجومها المفاجئ يوم 7 تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، فإن الطائرات التي تحلّق قرب البحر الأبيض المتوسط تختفي عن الأنظار لفترة وجيزة فوق أجزاء كثيرة من إسرائيل من على النظام. ووفقا لهؤلاء، فإن هذا الأمر علامة على تضليل لنظام GPS، وهو تكتيك يجعل موقع الطائرة أو الصاروخ الموجه بدقة أو أي جسم يستخدم هذا النظام غير دقيق.