الحسن: حركة المغادرة طبيعية وما يُشاع عن إخلاء السوق الحرة وتوقف العمل بالمطار غير صحيح

لفت المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، إلى أنّ "حركة المغادرة طبيعيّة في مطار بيروت الدولي بالمقارنة مع المواسم السّابقة"، مشدّدًا على أنّ "ما يُشاع في الإعلام عن إخلاء السّوق الحرّة وتوقّف العمل بالمطار غير صحيح".
وأشار، في تصريح إذاعي، إلى أنّ "الهواجس في ما خصّ الرّعايا مبرَّرة"، مؤكّدًا أنّ "90 في المئة من شركات الطيران تتقيّد برحلاتها بشكل طبيعي".
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