وزارة الصناعة اعطت الاذن بملاحقة جدعون أمام قاضي التحقيق بجرم هدر المال العام

أبدت وزارة الصناعة موافقتها على إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الصناعة داني جدعون أصولاً بجرم الإهمال الوظيفي وهدر المال العام والمساس بحقوق الخزينة العامة في الدعوى المقامة ضدّه رقم 2020/3 وذلك سنداً للمادة 61 من نظام الموظفين.

وتتعلّق الدعوى برفض جدعون تسليم مقرّ الاتّحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الى المدير العام للاتحاد، الأمر الذي تسبّب بهدر المال العام.

ويتبيّن أن الجرم الملاحق به المدير العام جدعون أمام قاضي التحقيق هو إحدى المخالفات المسلكيّة والإدارية التي على أساسها جرى إحالة المدعى عليه أمام الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل بموجب المرسوم رقم 11478 تاريخ 2023/5/29.