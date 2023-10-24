عباس لرئيسة المفوضية الأوروبية: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة أو القدس

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على "رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه "جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".

وأفادت بأن عباس قال "إنهم ضد قتل المدنيين من الجانبين، وضد استهداف المدنيين في المستشفيات والكنيسة الأرثوذكسية وهدم العمارات على رؤوس أصحابها"، مؤكدا "أنها جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها".

وأكد أيضا "وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة".

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية استمرار موقف الاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الصعبة.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ18 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني سوءا في القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 5087 قتيلا منهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، إضافة إلى إصابة 15273 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.