"غوغل" تعطل حالة حركة المرور المباشرة مؤقتاً على تطبيقات خدمة الخرائط الخاصة بها في إسرائيل

أعلنت شركة "غوغل" تعطيل حالة حركة المرور المباشرة مؤقتا على تطبيقات خدمة الخرائط الخاصة بها وهي، Google Maps، وWaze، في إسرائيل.

وأشار متحدث بإسم الشركة، بحسب ما ذكرة شبكة "CNN" العالمية، إلى أننا "كما فعلنا سابقاً في حالات الصراع واستجابة للوضع المتطور في المنطقة، لقد قمنا مؤقتا بتعطيل القدرة على رؤية حالة حركة المرور المباشرة وبيانات الازدحام المروري، وذلك مراعاة لسلامة المجتمعات المحلية".

وكشف أن الشركة استشارت عدة مصادر، شملت السلطات الإقليمية والمحلية، لإجراء التقييم.