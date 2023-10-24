تصادم سفينتي شحن في بحر الشمال قبالة الساحل الألماني وفقدان عدد من الأشخاص

أكدت السلطات الألمانية، حدوث تصادم بين سفينتي شحن في بحر الشمال قبالة الساحل الألماني، مؤكدة فقدان عدد من الأشخاص.
وقالت القيادة المركزية للطوارئ البحرية في ألمانيا إن السفينتين "بوليسي" و"فيريتي" اصطدمتا في الصباح الباكر على بعد نحو 22 كيلومترا جنوب غرب جزيرة هيلغولاند.
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