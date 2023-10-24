وزير الخارجية الصينية يزور واشنطن هذا الأسبوع لبحث سبل إدارة التوترات بين البلدين

كشف مسؤولون أميركيّون، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّ وزير الخارجيّة الصّينيّة ​وانغ يي​ سيزور ​واشنطن​ هذا الأسبوع، لإجراء مباحثات تتناول سبل "إدارة" التّوتّرات بين البلدين، والتّمهيد على الأرجح لزيارة يُحتمل أن يقوم بها الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ قبل نهاية العام.

وأوضحوا أنّ وانغ سيزور واشنطن من الخميس إلى السّبت، وسيلتقي خصوصًا نظيره الأميركي ​أنتوني بلينكن​، ليصبح بذلك أكبر مسؤول صيني يزور الولايات المتّحدة منذ نحو خمس سنوات.

وكان بلينكن قد زار ​بكين​ في حزيران الماضي، وكان يومها أكبر مسؤول أميركي يسافر إلى ​الصين​ منذ عام 2018.

مع الإشارة إلى أنّ العلاقات بين البلدين متوتّرة بسبب ملفّات عدّة، أبرزها التّجارة وأوكرانيا والشرق الأوسط وتايوان، وما تعتبره الولايات المتّحدة تحرّكات صينيّة توسّعيّة في المياه المجاورة للفيليبين.