مدير قطاع المستشفيات في غزة: 8 مستشفيات من أصل 24 بالقطاع توقفت عن العمل منذ بدء الحرب

اعلن مدير قطاع المستشفيات في غزة لـ"الجزيرة"، ان "8 مستشفيات من أصل 24 في القطاع توقفت عن العمل منذ بدء الحرب"، مشيرا الى "إصابات وسط القطاعات الطبية والنازحين في المستشفيات بسبب عدم تعقيم المياه".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل 5300 فلسطيني وإصابة 18000 آخرين منذ بدء الحرب في قطاع غزة".
وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ18 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني سوءا في القطاع.
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