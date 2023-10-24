وزيرة بريطانية: مقتل 10 مواطنين بريطانيين في الصراع بين إسرائيل وحماس

اعلنت وزيرة الدولة بوزارة المالية البريطانية، فيكتوريا أتكينز، إن "ما لا يقل عن 10 مواطنين بريطانيين قتلوا في الصراع بين إسرائيل وحماس، فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين".
وذكرت أتكينز أن "الحكومة تعتقد أن هؤلاء البريطانيين الستة محتجزين"، مشددة على "أنهم أولويتنا المطلقة".
وأعلنت حركة "حماس"، أمس الاثنين، أنها أطلقت سراح امرأتين إسرائيليتين كانتا من بين أكثر من 200 شخص احتجزنهم خلال عملية "طوفان الأقصى"، بعد أن كانت أطلقت يوم الجمعة الماضي سراح أميركيتين.
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