الحكومة البريطانية: تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للمدنيين في غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان، أن "بريطانيا ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للمدنيين في قطاع غزة".

يأتي الإعلان بتقديم هذا التمويل الجديد إضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي مساهمة بريطانيا للفلسطينيين منذ بداية الأزمة إلى 30 مليون جنيه – وهذا أكثر من ضعف التزامها القائم بالمساعدات لهذه السنة (27 مليون جنيه).

وقد أعلن رئيس الوزراء عن هذا التمويل في بيان أمام مجلس العموم، تحدث فيه أيضا عن الجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة للحيلولة "دون تصعيد الصراع في المنطقة، ومساندة أمن إسرائيل، ودعم حلول طويلة الأمد للأزمة في الشرق الأوسط".

ولفت سوناك في كلمته إلى "أنني أدرك المعاناة الشديدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فالخسائر بالأرواح كبيرة جدا، والأزمة الإنسانية متنامية. علينا مواصلة العمل معا لإدخال مزيد من الدعم إلى قطاع غزة"، مرحّبًا "بفتح معبر رفح بشكل محدود – فذلك يمثل تقدما مهما، وفيه دلالة على مدى قوة الجهود الدبلوماسية. لكن هذا لا يكفي".

وشدد على "أننا بحاجة إلى تدفق قوافل المساعدات باستمرار، حاملةً الماء والغذاء والدواء والوقود، وهي مساعدات هناك حاجة ماسّة إليها".

وجاء افتتاح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أعقاب سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخارجية البريطاني جايمس كليفرلي، قد ذكر أنّ "بريطانيا تظل ملتزمة تماما بمساعدة الفلسطينيين المحاصرين في غزة"، مشيرًا إلى أنّه "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون من الحصول على الدعم الحيوي المنقذ للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، بأسرع وقت وبأكبر فعالية ممكنة".

وأشار إلى بلاده "ملتزمة بتخفيف حدَّة الوضع الإنساني في قطاع غزة. وسوف نستمر في المطالبة بالوصول الفوري والآمن ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من غذاء وماء ووقود وإمدادات طبية كأولوية إلى أهالي غزة".