ذكر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية عبد اللطيف القانوع، في اليوم 17 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ "الاحتلال ينفذ حربًا تدميرية بحق غزة وحربًا أخرى بحق أهلها بالقتل وقطع الماء ومنع الدواء والغذاء في مشهد يندى له جبين البشرية".
ولفت إلى أنّ "استمرار منع الاحتلال إدخال أدنى مقومات الحياة الآدمية لغزة يمثل جريمة ثانية بحق الإنسانية وانقلاباً على كل القيم والأعراف والقوانين الدولية"، موضحًا أنّ "المقاومة تنتصر أخلاقيًا في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا والاحتلال يمعن في إجرامه ونازيته بحق المدنيين والأطفال والنساء".
وأشار القانوع إلى أنّ "ما يمارسه الاحتلال من حرب نفسية وضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه والحالة التي وصل إليها في محاولة ترميم معنوية مجتمعه وصورة جيشه المهزوزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": ما يمارسه الاحتلال من حرب نفسية وضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.