"حماس": ما يمارسه الاحتلال من حرب نفسية وضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه

ذكر الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية عبد اللطيف القانوع، في اليوم 17 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ "الاحتلال ينفذ حربًا تدميرية بحق غزة وحربًا أخرى بحق أهلها بالقتل وقطع الماء ومنع الدواء والغذاء في مشهد يندى له جبين البشرية".

ولفت إلى أنّ "استمرار منع الاحتلال إدخال أدنى مقومات الحياة الآدمية لغزة يمثل جريمة ثانية بحق الإنسانية وانقلاباً على كل القيم والأعراف والقوانين الدولية"، موضحًا أنّ "المقاومة تنتصر أخلاقيًا في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا والاحتلال يمعن في إجرامه ونازيته بحق المدنيين والأطفال والنساء".

وأشار القانوع إلى أنّ "ما يمارسه الاحتلال من حرب نفسية وضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه والحالة التي وصل إليها في محاولة ترميم معنوية مجتمعه وصورة جيشه المهزوزة".