أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن لبنان الذي يمر بظروف صعبة يحتاج مواطنوه اليوم قبل الغد الى الإفراج عن ودائعهم المحتجزة في المصارف.
ورأى المرصد أن واجب الحكومة، التي تعد خطة طوارئ، أن تتحرك باتجاه القيام بهذه الخطوة فاللبنانيون الذين يرزحون تحت الأعباء الاقتصادية هم في أمس الحاجة إلى اموالهم لا ان يبقوا رهينة بيد المصارف.
وشدد المرصد على ضرورة رفع القيود التي فرضتها المصارف على السحوبات والتي لا يمكن أن تستمر في هذا الظرف.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الأوروبي: لضرورة رفع القيود التي فرضتها المصارف على السحوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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