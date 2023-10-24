أعلنت شركة "تاتش"، "أنّها أعطت زبائنها حاملي الخطوط الثّابتة، الّذين توقّفت خطوطهم عن العمل بسبب إيقاف بعض المصارف خدمة تسديد الفواتير عبر حسابات التّوطين، مهلة 10 أيّام من 24 تشرين الأوّل إلى 2 تشرين الثّاني ضمنًا لاستعادة خطوطهم"، موضحةً أنّ "هذا التّدبير يسري حصرًا على الخطوط الّتي لا تزال متوفرة في السّوق".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "زبائن "تاتش" يستطيعون تسوية معاملات خطوطهم في مراكزها لخدمة الزبائن المنتشرة في المناطق اللّبنانيذة، على أن يستحصل كلّ زبون معني بهذا التّدبير على إفادة تؤكّد مسؤوليّة المصرف في عدم تسديد الفواتير من المصرف المعتمد، ويسدّد الزّبون ما على خطّه من متوجّبات".
كانت هذه تفاصيل خبر "تاتش" أعطت حاملي الخطوط الثابتة المتوقفة عن العمل مهلة 10 أيام لاستعادة خطوطهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.