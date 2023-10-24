"تاتش" أعطت حاملي الخطوط الثابتة المتوقفة عن العمل مهلة 10 أيام لاستعادة خطوطهم

أعلنت شركة "​تاتش​"، "أنّها أعطت زبائنها حاملي الخطوط الثّابتة، الّذين توقّفت خطوطهم عن العمل بسبب إيقاف بعض ​المصارف​ خدمة تسديد الفواتير عبر حسابات التّوطين، مهلة 10 أيّام من 24 تشرين الأوّل إلى 2 تشرين الثّاني ضمنًا لاستعادة خطوطهم"، موضحةً أنّ "هذا التّدبير يسري حصرًا على الخطوط الّتي لا تزال متوفرة في السّوق".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "زبائن "تاتش" يستطيعون تسوية معاملات خطوطهم في مراكزها لخدمة الزبائن المنتشرة في المناطق اللّبنانيذة، على أن يستحصل كلّ زبون معني بهذا التّدبير على إفادة تؤكّد مسؤوليّة المصرف في عدم تسديد الفواتير من المصرف المعتمد، ويسدّد الزّبون ما على خطّه من متوجّبات".