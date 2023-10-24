ميقاتي وقائد الجيش يلتقيان القائد العام لليونيفيل في الناقورة

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون مقر قيادة "اليونيفيل"في الناقورة للقاء القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو ساينز.

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