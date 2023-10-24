ذكر المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميّل، ردًا على كلام النائب غسان عطالله بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّه "حريّ بالتيار الوطني الحر أن يتوقف عن إطلاق المواقف المتناقضة ويعود إلى الأصول ويشارك قولًا وفعلًا في الحكومة، لا مشاركًا غب الطلب، لأنّ العمل على المنابر لا يوصل إلى نتيجة".
وكان قد أشار عطالله في حديث عبر قناة "الجديد"، إلى أنّ "ميقاتي قرّر التحرك بعد أسابيع من الحرب على غزة وهذا أمر معيب".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ميقاتي ردًا على غسان عطالله: العمل على المنابر لا يوصل إلى نتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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