قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة السيّارات قديمة الطراز تنشط ضمن محافظة جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف أحد أفراد عصابة لسرقة السيّارات قديمة الطراز تنشط ضمن محافظة جبل لبنان.

وفي بلاغ لها، لفتت إلى أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة المتابعة المكثّفة والمسّتمرة، تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة أنه كثُرَت في الآونة الأخيرة ضمن محافظة جبل لبنان عمليات سرقة السيارات القديمة الطراز خصوصًا من نوع "هوندا"، "تويوتا"، "داتسون"، وهيونداي".

وأوضح أنّ "بتاريخ 3-10-2023، تمكّن المكتب المذكور من تحديد مكان أحد أفراد العصابة في محلة الشويفات على متن سيارة مسروقة نوع "هوندا" وهو المدعو: ع. س. (من مواليد عام 1996، فلسطيني)".

وأشارت مديرية قوى الأمن، إلى أنّه "في خلال عملية توقيفه، أقدم على محاولة دهس عناصر القوة ولاذ بالفرار، مما اضطرّ أحد العناصر على إطلاق النار على إطارات السيارة للحؤول دون هروبه، إلاّ أنه استمرّ بالهروب وفرّ إلى جهة مجهولة وترك السيارة في أحد الشوارع الفرعية في محلة الشويفات".

وكشفت أنّه في "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّن عناصر المكتب في خلال عملية نوعية من توقيفه في محلة أوتوستراد الأسد خلف ملعب الأنصار".

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة 7 سيارات قديمة الصنع نوع "هوندا"، "تويوتا"، "داتسون"، "نيسان"، "BMW"، حيث وبعد الدلالة على مكان تخبئتها تم ضبطها.

هذا، وأُعيدت السيارات إلى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.