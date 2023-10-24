منيمنة: العوائق السياسية تعرقل تشغيل مطارات أخرى والإجراءات الاستباقية طبيعية بزمن الحرب

أشار عضو لجنة الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه النّائب ​ابراهيم منيمنة​، إلى "أهميّة تشغيل مطارات أخرى في ​لبنان​"، مركّزًا على أنّ "هناك عوائق سياسيّة تحول دون القدرة على التّعيين وتشغيل هذه المطارات، نتيجة التّحاصص الطّائفي، والحاجة في هذا الإطار إلى خطّة استراتيجيّة عامّة، ضمن سياق عام لإدارة هذا القطاع، مع الحاجة إلى تعيين الجهات النّاظمة وإلى التّعاون الاستراتيجي".

ودعا، في حديث إذاعي، إلى "ضرورة فصل عمليّة الإدارة عن التّنظيم والرّقابة، لاستقامة العمل في ​مطار بيروت الدولي​، لافتًا إلى أنّ "الإجراءات الاستباقيّة طبيعيّة في زمن الحرب والأزمات، وأنّ المطارات محميّة من قبل القوانين الدّوليّة".