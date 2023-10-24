أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، إلى أنّه "يجب توحيد الموقف اللبناني باتجاه أحداث غزة، وإدانة الغطرسة الاسرائيلية الحاصلة بحق الشعب الفلسطيني".
ولفت، في حديث عبر قناة "الجديد"، إلى أنّ "المطلوب تحييد لبنان عما يحصل في المنطقة وحماية ساحته واستغلال الظروف لسد الشغور الرئاسي، وهذه المواقف تجسدت بلقاءات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس".
ورأى عطالله أنّ "ميقاتي قرّر التحرك بعد أسابيع من الحرب على غزة وهذا أمر معيب"، مؤكدًا الجاهزيّة "لأيّ تطوّرات أمنية وهناك لجان تتشكل داخل كل الأحزاب ونتمنى عدم الانجرار للحرب، فلن تكون سهلة علينا ولكن إذا فرضت علينا الحرب لن نوقف ونتفرج".
وأوضح أنّ "المسيطر على الارض اليوم في غزة هو الجانب الفلسطيني والجيش الاسرائيلي يرتكب العديد من الأخطاء في ساحة المعركة".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: تحرّك ميقاتي بعد أسابيع من الحرب على غزّة أمر معيب وجاهزون لأيّ تطوّرات أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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