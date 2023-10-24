شكرا لقرائتكم خبر عن وانغ يي يزور واشنطن.. وبكين تأمل عودة العلاقات لمسارها الصحيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

تأمل بكين أن تسهم زيارة وزير خارجيتها وانغ يي، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع في إعادة العلاقات إلى «المسار الصحيح»، وفق ما أعلنت الوزارة الثلاثاء.

وسيزور وانغ الولايات المتحدة من الخميس حتى السبت، بحسب ما أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، مضيفة أنه سيجري «تبادل معمّق لوجهات النظر مع القادة الأمريكيين بشأن العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا الاثنين، أنّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيزور واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مباحثات تتناول سبل «إدارة» التوتّرات بين البلدين والتمهيد على الأرجح لزيارة يحتمل أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة قبل نهاية العام.

وقال المسؤولون إنّ وانغ سيزور واشنطن من الخميس إلى السبت، وسيلتقي خصوصاً نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ليصبح بذلك أكبر مسؤول صيني يزور الولايات المتحدة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

والعلاقات بين البلدين متوتّرة بسبب ملفّات عدّة أبرزها التجارة وأوكرانيا والشرق الأوسط وتايوان وما تعتبره الولايات المتّحدة تحرّكات صينية توسّعية في المياه المجاورة للفلبين.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إنّ زيارة الوزير الصيني تندرج في إطار الجهود المبذولة بين أكبر اقتصادين في العالم «لإدارة منافستنا بطريقة مسؤولة».

وأضاف مشترطاً عدم نشر اسمه «ما زلنا نعتقد أنّ الدبلوماسية المباشرة وجهاً لوجه هي أفضل طريقة للتعامل مع القضايا الصعبة ومعالجة الفهم الخاطئ وسوء الفهم واستكشاف سبل العمل مع الصينيين حيث تتقاطع مصالحنا».

وزيارة الوزير الصيني هي ردّ للزيارة التي قام بها بلينكن لبكين في حزيران/يونيو الماضي، وكان يومها أكبر مسؤول أمريكي يسافر إلى الصين منذ 2018.

وفي بكين اجتمع بلينكن لمدة 11 ساعة مع القيادة الصينية العليا، بما في ذلك مع الرئيس شي.

ويقول دبلوماسيون إنّ الوزير الصيني يتوقّع اجتماعاً مماثلاً مع الرئيس جو بايدن الذي سيكون موجوداً في واشنطن هذا الأسبوع.

ويعود آخر لقاء لبايدن بنظيره الصيني إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

ويومها دعا الرئيس الأمريكي نظيره الصيني لزيارة مدينة سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لحضور قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت زيارة وانغ ستؤكّد زيارة شي للولايات المتّحدة، قال مسؤول أمريكي ثانٍ طلب بدوره عدم نشر اسمه، إنّ بايدن «صرّح مرّات عدّة أنّه يأمل رؤية الرئيس شي في المستقبل القريب»، من دون مزيد من التفاصيل.